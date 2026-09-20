За первый день продаж китайцы купили более 320 тысяч iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — новинки популярнее iPhone 17 Pro

18 сентября в Китае стартовали официальные продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а уже сейчас есть первые итоги — они выглядят довольно позитивно для Apple. Всего за один день китайцы купили 322,8 тысячи устройств — примерно на 30% больше результата серии iPhone 17 Pro за аналогичный период.

Самой популярной моделью оказался iPhone 18 Pro Max. На него пришлось около 55,5% всех продаж. Доля iPhone 18 Pro, соответственно, 44,5%. В количественном выражении это примерно 179 тысяч Pro Max и 144 тысячи Pro.

Apple представила новые флагманы 10 сентября. В Китае за iPhone 18 Pro просят от 10 тыс. юаней (1495 долларов), за iPhone 18 Pro Max — 11 тыс. юаней (1645 долларов).

Ранее инсайдер Digital Chat Station опубликовал живые фото iPhone 18 Pro. А Xiaomi уже показала смартфон на официальных фото.