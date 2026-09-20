Xiaomi 18 Pro впервые показали на живых фото

Смартфон будет доступен и в розовом

В Сети появились живые фотографии Xiaomi 18 Pro за несколько дней до официальной презентации, запланированной на 23 сентября. Инсайдер Digital Chat Station опубликовал фото новинки в трех цветах — черном, белом и розовом. Вообще цветов даже четыре, но версия в сине-голубом повернута к объективу камеры экраном.

Digital Chat Station также поделился техническими подробностями. Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max должны получить новые флагманские SoC Qualcomm семейства Snapdragon. Кроме того, будут новые более мощные вибромоторы (причем в версии Pro Max — еще больше и мощнее).

Особое внимание Xiaomi уделит камерам. Ранее компания подтвердила для серии Leica-систему с двумя 200-мегапиксельными камерами. Судя по утечке, 200-мегапиксельный перископный телевик сможет использоваться для съемки макро.

Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получат новые дисплеи на базе материала M11. Еще одной особенностью станет аккумулятор с высоким содержанием кремния. Xiaomi заявляет 32-процентную долю кремния в батареях фирменной серии Jinshajiang. Младший Xiaomi 18 Pro оснастят аккумулятором емкостью 7000 мА·ч, Xiaomi 18 Pro Max получит батарею емкостью 8500 мА·ч.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.