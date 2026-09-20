Это новый Geely EX5. Популярный кроссовер получил новую батарею, сверхбыструю зарядку и мотор мощностью 333 л.с.

Модель существенно модернизирована

ЭлектротранспортGeely

Geely опубликовала первые официальные изображения нового электрического кроссовера Galaxy E5 (в России, Белоруссии и других странах Европы он известен как Geely EX5). Полноценная премьера новинки состоится 23 сентября.

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Источник изображения: Geely

Одно из главных новшеств — переход на 800-вольтовую платформу, поддержка сверхбыстрой зарядки 6C и новое поколение фирменной тяговой батареи Shield Short Blade.

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Источник изображения: Geely
Фото 1
Источник изображения: Geely

Внешне электрокроссовер почти не изменился, можно отметить лишь переработанный бампер, лидар на крыше и «нормальные» дверные ручки под естественный хват вместо выдвижных

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Источник изображения: Geely

Новый Galaxy E5 немного увеличился в размерах: 4636 х 1920 х 1670 мм. А вот колесная база осталась прежней — 2750 мм. Для автомобиля предусмотрены 18- и 19-дюймовые колеса с шинами 225/55 R18 и 235/50 R19 соответственно.

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Источник изображения: Geely

Силовая установка по-прежнему состоит из одного электромотора, однако его максимальная мощность выросла со 160 до 245 кВт (333 л.с.), причем мотор теперь установлен на задней оси (кроссовер стал заднеприводным). Перенос мотора позволил организовать под капотом передний багажник.

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Источник изображения: Geely

Подвеска принципиально не изменилась: спереди — стойки McPherson, сзади —многорычажка.

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