Это новый Geely EX5. Популярный кроссовер получил новую батарею, сверхбыструю зарядку и мотор мощностью 333 л.с.

Geely опубликовала первые официальные изображения нового электрического кроссовера Galaxy E5 (в России, Белоруссии и других странах Европы он известен как Geely EX5). Полноценная премьера новинки состоится 23 сентября.

Одно из главных новшеств — переход на 800-вольтовую платформу, поддержка сверхбыстрой зарядки 6C и новое поколение фирменной тяговой батареи Shield Short Blade.

Внешне электрокроссовер почти не изменился, можно отметить лишь переработанный бампер, лидар на крыше и «нормальные» дверные ручки под естественный хват вместо выдвижных

Новый Galaxy E5 немного увеличился в размерах: 4636 х 1920 х 1670 мм. А вот колесная база осталась прежней — 2750 мм. Для автомобиля предусмотрены 18- и 19-дюймовые колеса с шинами 225/55 R18 и 235/50 R19 соответственно.

Силовая установка по-прежнему состоит из одного электромотора, однако его максимальная мощность выросла со 160 до 245 кВт (333 л.с.), причем мотор теперь установлен на задней оси (кроссовер стал заднеприводным). Перенос мотора позволил организовать под капотом передний багажник.

Подвеска принципиально не изменилась: спереди — стойки McPherson, сзади —многорычажка.