Экран 200 дюймов, разрешение 4К и 400 Вт звука. Представлен необычный проектор Anker Mobile Cinema X1 Pro

Anker выпустила в Китае Mobile Cinema X1 Pro — необычный мобильный 4K-проектор, рассчитанный на использование на открытом воздухе. Устройство уже появилось на JD.com, но цена немалая — 29 тыс. юаней (4330 долларов). За такие деньги в Китае можно купить бюджетный электромобиль формата Wuling Hongguang Mini EV.

«Мобильность» в случае Mobile Cinema X1 Pro реализована по принципу дорожного чемодана: устройство весит 32,8 кг, габариты — 435 × 343 × 761 мм. Поэтому Anker оснастила его телескопической ручкой авиационного класса и малошумными колесами, рассчитанными на разные покрытия.

Cinema X1 Pro построен на DLP-технологии с 0,47-дюймовым DMD-чипом и выводит изображение в разрешении 3840 × 2160 пикселей. В проекторе используется трехцветный лазерный источник света, оптика с несколькими стеклянными элементами и механическая динамическая диафрагма. Заявленная яркость достигает 4800 CVIA-люмен, динамическая контрастность — 56 000:1.

Проектор охватывает 110% цветового пространства Rec. 2020, значение DeltaE не превышает 0,8. Оптический зум — 1,67х. Максимальная диагональ проекции — 200 дюймов.

Чтобы упростить установку вне дома, Anker добавила систему автоматической настройки изображения. Она умеет в реальном времени фокусировать картинку, выравнивать ее относительно экрана и учитывать препятствия. Угол наклона проектора автоматически регулируется в пределах 25 градусов.

Отдельное внимание уделили звуку. Комплект поддерживает беспроводную конфигурацию 7.1.4 Dolby Atmos суммарной мощностью 400 Вт. В нее входят четыре сателлита и сабвуфер мощностью 160 Вт. Два 5,25-дюймовых динамика отвечают за низкие частоты. Акустика защищена по стандарту IP54, поддерживает быструю зарядку PD и может работать от аккумулятора до восьми часов.

Для подключения предусмотрены один USB-A, два USB-C и HDMI 2.1. Объем ОЗУ составляет 2 ГБ, флеш-памяти — 32 ГБ.