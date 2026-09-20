Toyota Land Cruiser и RAV4 будут собирать роботы: Toyota установит на своих заводах 150 тысяч человекоподобных роботов

Это примерно половина от общего количества работников Toyota на заводах компании по всему миру

Toyota планирует внедрить на предприятиях группы около 400 тысяч человекоподобных роботов ELEY, которые будут работать вместе с людьми. Масштабное развертывание станет частью модернизации глобального производства компании.

ELEY расшифровывается как Embodied Learning Robot for Enhanced Yield. Робот весит около 50 кг, может питаться от аккумулятора или электросети и вместо ног использует колесную платформу. Верхняя часть выполнена в человекоподобном формате: ELEY оснащен двумя руками, каждая из которых имеет по два «пальца». Размеры и расположение суставов рассчитаны с учетом среднего телосложения взрослого японского мужчины, чтобы робот мог работать в пространстве, изначально предназначенном для людей.

С 2028 года Toyota и входящие в ее группу компании намерены ежегодно вкладывать в модернизацию заводов по всему миру 1 трлн иен. Сама Toyota планирует внедрить 150 тысяч роботов, еще 250 тысяч должны появиться на предприятиях других компаний группы.

ELEY рассчитан на достаточно тонкую работу: он умеет захватывать детали, перекладывать их между контейнерами и работать с тканью. Робот способен обучаться и самостоятельно совершенствовать последовательность действий. На демонстрации в европейской штаб-квартире Toyota ELEY складывал футболки. После двух недель обучения и примерно 1500 попыток точность выполнения задания приблизилась к 100%.

Навыки для роботов Toyota собирается брать непосредственно у сотрудников. На некоторых производственных линиях рабочие уже используют специальные захваты, имитирующие пальцы ELEY, и выполняют привычные операции. Система записывает движения, усилие, траекторию и ритм, превращая опыт человека в данные для обучения машины.

Особое значение имеют знания наиболее квалифицированных сотрудников. В Toyota насчитывается около 18 тысяч специалистов, которым внутри компании присвоен статус опытных мастеров. Их практические навыки, которые зачастую сложно описать обычными инструкциями, компания хочет оцифровать и передавать роботам.

В перспективе навык, освоенный ELEY на одном заводе, можно будет передать другим роботам Toyota по всему миру. Компания рассматривает и обратный сценарий: обученные роботы смогут помогать новым сотрудникам осваивать производственные операции.

Вице-президент Toyota Хироки Накадзима подчеркнул, что цель проекта — не замена сотрудников машинами. Компания рассчитывает создать производство, где люди и роботы будут работать совместно.

Сегодня Toyota располагает примерно 60 предприятиями по всему миру и насчитывает около 391 тысячи сотрудников, из которых порядка 344 тысяч работают в автомобильном бизнесе.