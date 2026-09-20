Мобильный интернет в кармане: ZTE выпустила автономный 5G-роутер M3 Pro со встроенной батареей 5000 мАч

ZTE открыла предзаказы на M3 Pro — портативный 5G-роутер со слотом для SIM-карты. Новинка оценена в 599 юаней, розничные продажи в Китае стартуют 24 сентября.

M3 Pro получил систему из девяти антенн, которая обеспечивает круговое покрытие и рассчитана на работу в условиях нестабильного сигнала. Поддержка 5G и технологии 4×4 MIMO позволяет одновременно передавать и принимать несколько потоков данных.

В основе роутера 6-нанометровая восьмиядерная SoC. Устройство соответствует стандарту 3GPP Release 17 и поддерживает сети 5G как в режиме SA, так и NSA.

ZTE также заявляет, что скорость соединения в диапазоне 2,4 ГГц выросла вдвое по сравнению с предыдущим поколением, а сигнал лучше проходит через стены. В идеальных условиях дальность беспроводного соединения может достигать 220 метров.

Роутер получил встроенный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. Одного заряда должно хватать до 14,5 часа работы при типичном сценарии использования. Кроме того, M3 Pro позволяет переключаться между несколькими 5G-сетями, чтобы пользователь не зависел от качества сигнала одного оператора.