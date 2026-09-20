Мобильный интернет в кармане: ZTE выпустила автономный 5G-роутер M3 Pro со встроенной батареей 5000 мАч

Девять антенн и восьмиядерная платформа

Сети и серверыZTE

ZTE открыла предзаказы на M3 Pro — портативный 5G-роутер со слотом для SIM-карты. Новинка оценена в 599 юаней, розничные продажи в Китае стартуют 24 сентября.

Фото 1
Источник изображения: ZTE через ITHome

M3 Pro получил систему из девяти антенн, которая обеспечивает круговое покрытие и рассчитана на работу в условиях нестабильного сигнала. Поддержка 5G и технологии 4×4 MIMO позволяет одновременно передавать и принимать несколько потоков данных.

В основе роутера 6-нанометровая восьмиядерная SoC. Устройство соответствует стандарту 3GPP Release 17 и поддерживает сети 5G как в режиме SA, так и NSA.

ZTE также заявляет, что скорость соединения в диапазоне 2,4 ГГц выросла вдвое по сравнению с предыдущим поколением, а сигнал лучше проходит через стены. В идеальных условиях дальность беспроводного соединения может достигать 220 метров.

Роутер получил встроенный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. Одного заряда должно хватать до 14,5 часа работы при типичном сценарии использования. Кроме того, M3 Pro позволяет переключаться между несколькими 5G-сетями, чтобы пользователь не зависел от качества сигнала одного оператора.

Игра Final Fantasy 7 Revelation потребует около 200 ГБ на SSD, что может сделать её самой «тяжёлой» из всех одиночных игрToyota Land Cruiser и RAV4 будут собирать роботы: Toyota установит на своих заводах 150 тысяч человекоподобных роботов

Комментарии

правилами