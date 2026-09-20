Игра Final Fantasy 7 Revelation потребует около 200 ГБ на SSD, что может сделать её самой «тяжёлой» из всех одиночных игр

Игра Final Fantasy 7 Revelation, которая выйдет в следующем году и завершит трилогию ремейков седьмой части культовой серии, будет требовать для себя около 200 ГБ места на SSD.

Об этом уже сейчас заранее предупредил директор игры Наоки Хамагучи. В интервью VGC на Tokyo Game Show 2026 у него попросили уточнить информацию относительно того, что физическое издание на двух дисках всё равно потребует дозагрузки данных. Хамагучи подтвердил это, заявив, что студия не хотела идти на компромиссы, поэтому, вероятно, игра будет весить около 200 ГБ. Точного размера нет, так как работы над проектом ещё ведутся.

При размере в 200 ГБ это будет одна из самых больших игр на сегодня. Да, есть Call of Duty примерно с 300 ГБ и ARK: Survival Evolved с более чем 400 ГБ, но в этом случаер речь о многопользовательских проектах с учётом различных дополнений, расширений и прочего. Final Fantasy 7 Revelation же является одиночной сюжетной игрой, которая с самого начала будет требовать около 200 ГБ на накопителе. Для сравнения, вторая часть под названием Rebirth требует около 155 ГБ, а первая Remake ограничивается примерно сотней гигабайт.

Из больших современных одиночных игр можно вспомнить Baldur’s Gate 3 (около 150 ГБ), God of War Ragnarök (около 190 ГБ), Black Myth: Wukong (около 130 ГБ), Crimson Desert (около 150 ГБ) и другие.