Первый в мире OLED-монитор с заводской калибровкой режима HDR. AOC представила модель AG277QSD

Компания AOC запустила продажи монитора AG277QSD, утверждая, что это первый на рынке OLED-монитор, получивший заводскую калибровку специально для работы с HDR.

В этом случае AOC имеет в виду заводскую калибровку режима DisplayHDR. Производитель указывает среднее значение Delta E ниже 2, включая ошибку яркости. В отдельном режиме DCI-P3 значение Delta E ниже 1.

В основе монитора лежит новейшая панель QD-OLED пятого поколения (Penta Tandem QD-OLED). Это 27 дюймов с разрешением 1440p и кадровой частотой 320 Гц. Есть сертификат VESA DisplayHDR True Black 500, а пиковая яркость в режиме HDR составляет 1000 кд/кв.м.

Из остального можно выделить HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen1. В Китае за новинку просят около 465 долларов.