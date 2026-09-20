В Монреале разгромили офисы двух ИИ-компаний и оставили призыв «Сожгите дата-центры»

В начале недели в Монреале были разгромлены два здания, связанные с компаниями и организациями в сфере искусственного интеллекта. В офисе Квебекского института искусственного интеллекта (MILA) выбили окна и разрисовали стены. Пострадало и расположенное неподалёку здание ИИ-компании, название которой не раскрывается.

На одной из стен появилась надпись «burn the data centers» («сожгите дата-центры»).

Источник изображения: Louis-Philippe Breton

Представитель полиции Монреаля Мануэль Кутюр сообщил, что по предварительным данным вандализм устроила группа примерно из 10 человек. По словам полиции, участники разбили окна здания и нанесли многочисленные граффити. Как сообщала CBC, одну 25-летнюю женщину, находившуюся рядом с местом происшествия, доставили для допроса, после чего отпустили без предъявления обвинений.

Инцидент произошёл на фоне протестов против развития ИИ и строительства дата-центров в США и Канаде. В США во время акций и местных общественных заседаний уже задерживали десятки человек, а к середине августа 2026 года связанные с протестами социальные риски для проектов дата-центров в США оценивались в $130 млрд потенциальных инвестиций. Однако конкретный эпизод в Монреале полиция пока описывает именно как организованный вандализм: расследование продолжается.