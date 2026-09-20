iPhone 16 и iPhone 17 могут подорожать в России — в США они уже подорожали

iPhone 16 и iPhone 17 в России могут подорожать после выхода нового поколения смартфонов Apple. Обычно после презентации свежей линейки предыдущие модели дешевеют, но в этом году ретейлеры ожидают обратной динамики. Причинами называют рост закупочных цен и расходов на логистику, ослабление рубля и повышение цен со стороны самой Apple. Об этом сообщило РБК со ссылкой на участников рынка.

В «Ситилинке» допускают рост стоимости отдельных моделей на 10% и более в зависимости от объема памяти. Наиболее заметно цены могут измениться в октябре, когда у продавцов начнут заканчиваться смартфоны, приобретенные по старым закупочным ценам.

Некоторые устройства уже подорожали. По данным «Яндекс Маркета», с 7 по 13 сентября средняя цена iPhone 17 Pro Max выросла на 10%, iPhone 17 Pro и 16 Pro Max — на 5%. Стоимость iPhone 16 Pro по сравнению с началом августа практически не изменилась.

В restore: также ожидают постепенного роста вслед за закупочными ценами и валютным курсом. МТС прогнозирует корректировку по мере обновления запасов, а Wildberries допускает подорожание в течение месяца после изменения закупочных условий.

При этом единого мнения на рынке нет. В «М.Видео» считают, что накопленные запасы старых iPhone способны временно сдержать цены. DNS пока также не фиксирует подорожания предыдущих поколений.

Тем временем интерес к предыдущим поколениям увеличивается. На «Авито» за первую неделю сентября число запросов на iPhone 17 Pro с 256 ГБ выросло в 5,8 раза, на версию с 512 ГБ — в 5,5 раза, а на iPhone 17 Air — в 3,6 раза.

Сама Apple после презентации новой линейки подняла цены на оставшиеся в продаже модели предыдущих поколений на $100. Новые устройства тоже стали дороже прошлогодних: в зависимости от объема памяти разница для iPhone 18 Pro и 18 Pro Max достигает $100–500.