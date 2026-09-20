Этот «Танк» не боится ни грязи, ни скал, ни размытой лесной дороги. Представлен Tank 300 Hook Road: 231 л.с., 9-АКП, 3 блокировки — 250 тыс. юаней (3,15 млн рублей)

Неразрезные мосты и стабилизатор, который можно разомкнуть

Great Wall Motor вывела на китайский рынок специальную внедорожную версию Tank 300 — Hook Road. Первая партия ограничена всего 300 экземплярами, стоимость каждого —250 000 юаней (3,15 млн рублей).

Главное отличие новинки — серьезная заводская подготовка к бездорожью. Tank 300 Hook Road получил неразрезные мосты спереди и сзади, механический полный привод, три блокировки дифференциалов и десять режимов движения для разных типов покрытия.

Геометрическая проходимость также улучшена. Угол въезда составляет 41 градус, съезда — 34 градуса, а минимальный дорожный просвет — 245 мм. Внедорожник способен преодолевать брод глубиной до 850 мм и подъемы крутизной до 70%. Уже с завода устанавливается высоко расположенный шноркель.

Еще одна особенность — полуактивный стабилизатор поперечной устойчивости, который можно отключить кнопкой из салона. На обычных дорогах он остается включенным и уменьшает крены кузова, а на бездорожье его можно разомкнуть, увеличив артикуляцию подвески. Производитель заявляет возможность преодоления препятствий глубиной более 500 мм и склонов крутизной до 30 градусов.

Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 231 л.с. с крутящим моментом 400 Н·м. Двигатель работает в паре с девятиступенчатым «автоматом», а шасси получило специальную настройку для этой версии.

Габариты Tank 300 Hook Road составляют 4886 × 1984 × 1960 мм, колесная база — 3010 мм.