Новая сушилка Xiaomi за 210 долларов получила два независимых привода и светильник на 3000 лм

Xiaomi представила Mijia Smart Dual-Control Clothes Dryer 2 — умную потолочную сушилку для белья, которая в сложенном состоянии практически полностью скрывается за встроенным светильником. Кампания по сбору средств коллективного финансирования на выпуск новинки стартует 21 сентября на Xiaomi Youpin, цена составит 1400 юаней (210 долларов).

Главная особенность новинки — конструкция с откидными штангами. Когда сушилка не используется, они убираются за световую панель, поэтому снизу остается виден практически только потолочный светильник. Толщина корпуса составляет всего 7 см.

Для размещения большего количества вещей предусмотрены дополнительные выдвижные секции. Они увеличивают доступное пространство на 73,6% и позволяют отдельно развешивать одежду, а также размещать обувь и сумки. Максимальная нагрузка достигает 40 кг — на 14,3% больше, чем у предыдущей модели.

За подъем и опускание штанг отвечают два независимых мотора. Благодаря этому каждой частью сушилки можно управлять отдельно: например, одну штангу поднять, а вторую оставить внизу. Расстояние между ними составляет 114 см, поэтому между вещами остается больше свободного пространства для циркуляции воздуха.

В корпус также встроен безрамочный светильник с диагональю 49,8 дюйма. Его мощность составляет 50 Вт, а световой поток достигает 3000 лм. Через приложение Mijia можно плавно регулировать яркость и менять цветовую температуру в диапазоне от 2700 до 5700 К.

Сушилка интегрируется в экосистему умного дома Xiaomi и может взаимодействовать с другими устройствами Mijia. Например, ее можно настроить так, чтобы после завершения стирки сушилка автоматически опускалась и была готова к загрузке белья.