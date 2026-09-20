Новая сушилка Xiaomi за 210 долларов получила два независимых привода и светильник на 3000 лм

40 кг белья и управление со смартфона

Комфортный домXiaomi

Xiaomi представила Mijia Smart Dual-Control Clothes Dryer 2 — умную потолочную сушилку для белья, которая в сложенном состоянии практически полностью скрывается за встроенным светильником. Кампания по сбору средств коллективного финансирования на выпуск новинки стартует 21 сентября на Xiaomi Youpin, цена составит 1400 юаней (210 долларов).

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Источник изображения: Xiaomi через ITHome

Главная особенность новинки — конструкция с откидными штангами. Когда сушилка не используется, они убираются за световую панель, поэтому снизу остается виден практически только потолочный светильник. Толщина корпуса составляет всего 7 см.

Для размещения большего количества вещей предусмотрены дополнительные выдвижные секции. Они увеличивают доступное пространство на 73,6% и позволяют отдельно развешивать одежду, а также размещать обувь и сумки. Максимальная нагрузка достигает 40 кг — на 14,3% больше, чем у предыдущей модели.

За подъем и опускание штанг отвечают два независимых мотора. Благодаря этому каждой частью сушилки можно управлять отдельно: например, одну штангу поднять, а вторую оставить внизу. Расстояние между ними составляет 114 см, поэтому между вещами остается больше свободного пространства для циркуляции воздуха.

В корпус также встроен безрамочный светильник с диагональю 49,8 дюйма. Его мощность составляет 50 Вт, а световой поток достигает 3000 лм. Через приложение Mijia можно плавно регулировать яркость и менять цветовую температуру в диапазоне от 2700 до 5700 К.

Сушилка интегрируется в экосистему умного дома Xiaomi и может взаимодействовать с другими устройствами Mijia. Например, ее можно настроить так, чтобы после завершения стирки сушилка автоматически опускалась и была готова к загрузке белья.

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