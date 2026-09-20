Новый кроссовер Volkswagen с мотором 231 л.с. и запасом хода 660 км — всего 130 тыс. юаней (1,65 млн рублей). Volkswagen ID. AURA T6 вышел в Китае

Совместное предприятие FAW-Volkswagen вывело на китайский рынок полностью электрический кроссовер ID. AURA T6. Новинка доступна в четырех версиях по цене от 130 до 167 тыс. юаней (1,65-2,1 млн рублей).

Габариты ID. AURA T6 — 4811 х 1879 х 1648 мм при колесной базе 2836 мм. Это первый полностью электрический кроссовер Volkswagen с лидаром. Старшие версии получили 192-линейный датчик и комплекс помощи водителю, созданный Volkswagen совместно с Horizon Robotics. За обработку данных отвечает чип Journey 6H производительностью 420 TOPS.

Электронная архитектура ID. AURA T6 построена по принципу «центральный компьютер + зональные контроллеры» и разработана специально для китайского рынка. Автомобиль поддерживает режим охраны и дистанционное управление. В салоне — медиасистема с экраном диагональю 15,6 дюйма и разрешением 2,5K, цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,25 дюйма и 25,8-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью.

Кроссовер оснащается одним электромотором мощностью 231 л.с. На выбор предлагаются аккумуляторы CATL емкостью 59,9 и 77,5 кВт·ч. Заявленный запас хода по китайскому циклу CLTC составляет, соответственно, 540 и 660 км.

Объем переднего багажника составляет 90 литров, основного — 576 литров. При сложенных сиденьях объем пространства для грузов увеличивается до 1796 литров. Переднее пассажирское кресло получило электрорегулировку по 12 направлениям, вентиляцию, подогрев, память настроек и 10-точечный массаж.