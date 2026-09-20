Новые умные весы Xiaomi Mijia Body Fat Scale 4 Pro анализируют состав тела и работают 150 дней на одной зарядке

Xiaomi представила Mijia Body Fat Scale 4 Pro — новые умные весы для измерения массы и состава тела. Это первая модель в линейке Mijia со встроенным перезаряжаемым аккумулятором. Предзаказы в рамках программы коллективного финансирования стартуют 21 сентября на площадках Xiaomi Mall и Xiaomi Youpin.

Весы получили литиевый аккумулятор с зарядкой через USB-C и способны работать до 150 дней без подзарядки. Xiaomi также обновила интерфейс и добавила отображение динамики показателей тела, чтобы пользователь мог отслеживать изменения со временем.

Mijia Body Fat Scale 4 Pro поддерживают двухчастотное измерение состава тела. Производитель заявляет корреляцию результатов с методом DEXA на уровне более 0,93. Кроме того, появился специальный режим для взвешивания домашних животных.

Полные характеристики Mijia Body Fat Scale 4 Pro, а также стоимость новинки пока не раскрыты.