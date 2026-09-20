Трамп объявил о создании «ИИ-сил» и назначении нового «царя ИИ»

Президент США Дональд Трамп заявил о планах назначить нового советника по искусственному интеллекту, которого уже неофициально называют «царем ИИ», а также создать специальные «ИИ силы» (по аналогии с Космическими силами США). При этом он не раскрыл, какие именно задачи будет выполнять новая структура, кто в нее войдет и когда она начнет работу.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Заявление прозвучало на фоне усиливающихся в США споров о безопасности искусственного интеллекта. Ранее бывший исследователь Anthropic Джейкоб Коксон говорил, что некоторые специалисты всерьез допускают сценарий, при котором ИИ может представлять смертельную угрозу для человечества уже к концу десятилетия. Трамп при этом выступает против дополнительных ограничений для отрасли.

«Мы ни в коем случае не будем мешать или препятствовать росту этой невероятной индустрии», — написал Трамп в Truth Social. По его словам, государство должно поддерживать развитие ИИ и одновременно следить за возможными злоупотреблениями. Для борьбы с нарушениями он предлагает использовать уже существующие механизмы уголовного и гражданского правосудия, не вводя новые ограничения для отрасли.

Если план будет реализован, это станет уже вторым назначением «царя ИИ» при администрации Трампа. Ранее эту должность занимал венчурный инвестор Дэвид Сакс. Весной он покинул пост и перешел в статус внешнего советника. Сакс также выступает против введения новых федеральных правил для ИИ и считает, что разработчики должны самостоятельно отвечать за безопасность своих продуктов и нести ответственность за причиненный ими ущерб.

Заявление Трампа появилось на фоне технологического соперничества США и Китая. Обе страны рассматривают развитие искусственного интеллекта как важный фактор экономической и национальной мощи. В администрации Трампа и американской технологической индустрии считают, что чрезмерное регулирование способно замедлить развитие американских компаний и ухудшить их положение в конкуренции с китайскими разработчиками. Сторонники более жестких мер безопасности с этим подходом не согласны.

Параллельно министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер КНР Хэ Лифэн проводят переговоры в Нью-Йорке. Среди тем — искусственный интеллект, торговля и другие экономические вопросы. В частности, стороны планируют обсудить безопасность ИИ и модели с открытыми и закрытыми весами. Переговоры проходят перед запланированной на 24 сентября встречей Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне.

Напомним, ранее в специальном тесте GPT-6 Astra доверили управление роботом, и в 60 опасных экспериментах она всё довела до конца — пырнула ножом «младенца» и засунула отвертку в тостер.