Игровой чип Snapdragon с активным охлаждением, батарея почти 10 000 мАч и цена 350 долларов. Представлена консоль Arc X1

Компания Arc представила портативную игровую Android-консоль X1, которая визуально больше похожа на Windows-приставки. Как минимум, в отличие от многих Android-моделей, тут достаточно крупный 7-дюймовый экран.

Это панель IPS Full HD с поддержкой 120 Гц. В основе лежит SoC Snapdragon G2 Gen 2, так что получить 120 к/с в играх вполне возможно, хотя это не флагманский чип, так что в ресурсоёмких играх вряд ли.

Система также оснащена 8/128 ГБ памяти, есть слот для microSD. Имеется активная система охлаждения, что нетипично для подобных продуктов.

Ёмкость аккумулятора составляет 9300 мАч, есть 27-ваттная зарядка. Компания говорит, что автономность достигает 8 часов, но это максимум. Из остального можно выделить фронтальные стереодинамики, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и массу около 500 г. Работает всё это под управлением OwlOS на основе Android.

Что касается цены, для рынка Индии это 350 долларов.