«Такова цена владения премиальным не китайским автомобилем». В Россию привезли Volvo EX90 из США — 680 л.с. и полный привод за 16 млн рублей

Один из российских дилеров Volvo провел презентацию электрического флагманского кроссовера EX90. Модель официально на российский рынок не поставляется, однако автомобили уже доступны для покупки по каналам альтернативного импорта. На презентации показали два экземпляра в разных исполнениях, оба привезены из США.

Volvo EX90 — крупный трехрядный электрический кроссовер и один из технологических флагманов шведской марки. Внешне он сохраняет узнаваемые черты XC90, однако превосходит его по габаритам и построен на изначально электрической архитектуре.

В салоне три ряд сидений. В интерьере практически отсутствуют привычные физические органы управления — большинство функций перенесено в центральную мультимедийную систему. Через сенсорный экран, в частности, регулируются зеркала, климатическая установка и даже открывается перчаточный ящик.

В России автомобили представлены с двухмоторной силовой установкой мощностью до 680 л.с. Такой EX90 способен разогнаться с места до 100 км/ч за 4,2 секунды. Максимальная скорость, как и у других современных Volvo, ограничена на отметке 180 км/ч.

Заявленный запас хода превышает 600 км. Благодаря 800-вольтовой электрической архитектуре поддерживается мощная быстрая зарядка: восполнить запас энергии с 10 до 80% можно примерно за 22 минуты (при подключении к подходящей зарядной станции).

Что касается цен, то один EX90 оценили в 15,5 млн рублей, второй — в 16 млн рублей (для сравнения, в США стоимость стартует с 78 тыс. долларов). «Такова цена владения премиальным не китайским автомобилем», — прокомментировал вопрос ценообразования обозреватель «За рулем». При этом официальной гарантии нет, но есть дилерская сроком на 12 месяцев.

Если в России Флагман Volvo баснословно дорогой, то в Китае все наоборот: там флагманский седан Volvo S90 продают со скидкой в 50%.