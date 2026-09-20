Во сколько обойдётся ремонт Xiaomi 18 Fold. Стали известны китайские цены на основные запчасти

Дорогими можно назвать основной экран и системную плату с чипами

Ремонт складного смартфон Xiaomi 18 Fold обойдётся весьма недёшево. В Сети появились данные о ценах на ряд компонентов, включая экраны.

Это именно цены на запчасти от самой Xiaomi для китайского рынка. Сам по себе смартфон там, напомним, стоит около 1640 долларов.

Внутренний дисплей обойдётся в 536 долларов, тогда как за внешний просят всего 112 долларов. Вполне логично, учитывая разницу в размерах и технологиях производства этих двух панелей.

Системная плата в сборе с SoC и памятью будет ещё дороже, что тоже логично. Цены стартуют с 580 долларов за версию 12/256 ГБ и заканчиваются на отметке 885 долларов в случае топовой версии с 16 ГБ ОЗУ и SSD 1 ТБ. То есть только плата может обойтись дороже многих смартфонов, причём включая топовые модели.

Задняя крышка обычной версии стоит всего 37 долларов, а вот для владельцев версии Ceramic Special Edition такой ремонт обойдётся сильно дороже, так как крышка стоит 156 долларов.

Замена батареи при этом обойдётся всего в 39 долларов, фронтальная камера стоит лишь около 6 долларов, а задние основная, «телевик» и сверхширокоугольная камеры — 30, 28 и 8 долларов соответственно.