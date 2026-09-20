Это первый ноутбук Asus нового класса. В Сеть попали изображения Asus Googlebook до анонса

В Сеть попали изображения ноутбука Asus Googlebook, который пока ещё не был анонсирован. Учитывая, что принимать предзаказы на «гуглбуки» должны уже с завтрашнего дня, вероятно, анонс состоится сегодня или завтра.

Изображения не дают много информации, но кое-что выделить можно. К примеру, очень тонкий клиновидный корпус и наличие, видимо, двух портов USB-A, HDMI и двух USB-C.

Есть фирменная светодиодная полоска на крышке, которая должна быть, вероятно, у всех моделей Googlebook. Также стоит отметить очень крупный тачпад.

Данных о параметрах и ценах пока нет, но недавняя утечка о модели Lenovo показала наличие в основе процессора Intel Panther Lake, так что дешёвым такой ноутбук не будет.

Напомним, Googlebook будут новым классом ноутбуков. Работать они будут под управлением заметно переделанной версии Android с глубокой интеграцией ИИ.