Это первый ноутбук Asus нового класса. В Сеть попали изображения Asus Googlebook до анонса

Анонс может состояться уже завтра

Ноутбуки и планшетыAsus

В Сеть попали изображения ноутбука Asus Googlebook, который пока ещё не был анонсирован. Учитывая, что принимать предзаказы на «гуглбуки» должны уже с завтрашнего дня, вероятно, анонс состоится сегодня или завтра. 

Изображения не дают много информации, но кое-что выделить можно. К примеру, очень тонкий клиновидный корпус и наличие, видимо, двух портов USB-A, HDMI и двух USB-C. 

Фото 1
Источник изображения: Mac Observer
Фото 2
Источник изображения: Mac Observer
Фото 3
Источник изображения: Mac Observer
Фото 4
Источник изображения: Mac Observer

Есть фирменная светодиодная полоска на крышке, которая должна быть, вероятно, у всех моделей Googlebook. Также стоит отметить очень крупный тачпад. 

Данных о параметрах и ценах пока нет, но недавняя утечка о модели Lenovo показала наличие в основе процессора Intel Panther Lake, так что дешёвым такой ноутбук не будет.  

Напомним, Googlebook будут новым классом ноутбуков. Работать они будут под управлением заметно переделанной версии Android с глубокой интеграцией ИИ.  

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