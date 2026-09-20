«Новый чип A20 Pro — это просто зверь». Энтузиаст запустил на iPhone 18 Pro ИИ-модель с 27 млрд параметров

Скорость генерации оказалась примерно вдвое выше, чем у iPhone 17 Pro

iPhone 18 Pro продемонстрировал заметный прирост производительности при локальном запуске больших языковых моделей. Энтузиаст Адриен Грондин запустил непосредственно на смартфоне ИИ-модель Bonsai-27B с 27 млрд параметров. В ходе демонстрации скорость генерации оказалась примерно вдвое выше, чем у iPhone 17 Pro.

По словам энтузиаста, ключевую роль в этом играет новый процессор Apple A20 Pro. «Новый чип A20 Pro — это просто зверь», — написал он.

Напомним, A20 Pro впервые среди мобильных SoC Apple получил двойной 16-ядерный нейропроцессор. Также серьезно модернизировали подсистему памяти: iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max оснащаются 12 ГБ LPDDR5X с 96-битной шиной и пропускной способностью 115,2 ГБ/с. Высокая скорость памяти особенно важна при запуске больших языковых моделей непосредственно на устройстве.

В тесте iPhone 18 Pro полностью локально запускал Bonsai с 27 млрд параметров. Обработка запросов происходила непосредственно на смартфоне, без обращения к облачным серверам.