Новейшая OLED-панель и подсветка Ambiglow с поддержкой Matter. Представлен монитор Philips Evnia 34M2C8600P
1000 долларов
Кроме сверхширокоформатного монитора Evnia 34M2C5601QA на панели VA компания Philips также выпустила похожую модель Evnia 34M2C8600P, но на панели OLED.
Это тоже 34-дюймовый изогнутый монитор с соотношением сторон 21:9. В этом случае изгиб 1800R, а панель в основе — это QD-OLED новейшего пятого поколения (с RGB V-Stripe) с частотой 280 Гц.
Есть сертификат VESA DisplayHDR True Black 500, 10-битное отображение цвета, а охват пространства DCI-P3 составляет 99,3%. Яркость достигает 335 кд/кв.м в обычном режиме и до 1300 в HDR.
Из остального можно выделить USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и Power Delivery мощностью до 90 Вт, встроенный USB-концентратор и KVM-переключатель, а также динамики.
Также имеется фирменная подсветка Ambiglow, причём теперь она работает с приборами с поддержкой Matter.
Новинка поступит в продажу в октябре по цене 1000 евро.
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