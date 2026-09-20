Новейшая OLED-панель и подсветка Ambiglow с поддержкой Matter. Представлен монитор Philips Evnia 34M2C8600P

Кроме сверхширокоформатного монитора Evnia 34M2C5601QA на панели VA компания Philips также выпустила похожую модель Evnia 34M2C8600P, но на панели OLED.

Это тоже 34-дюймовый изогнутый монитор с соотношением сторон 21:9. В этом случае изгиб 1800R, а панель в основе — это QD-OLED новейшего пятого поколения (с RGB V-Stripe) с частотой 280 Гц.

Есть сертификат VESA DisplayHDR True Black 500, 10-битное отображение цвета, а охват пространства DCI-P3 составляет 99,3%. Яркость достигает 335 кд/кв.м в обычном режиме и до 1300 в HDR.

Из остального можно выделить USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и Power Delivery мощностью до 90 Вт, встроенный USB-концентратор и KVM-переключатель, а также динамики.

Также имеется фирменная подсветка Ambiglow, причём теперь она работает с приборами с поддержкой Matter.

Новинка поступит в продажу в октябре по цене 1000 евро.