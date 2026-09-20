Два небольших экрана, новый чип Qualcomm, Android 16 и цена 220 долларов. Представлена портативная консоль Retroid Duo Lite+

Компания Retroid представила ещё одну портативную игровую приставку в формате раскладушки. Модель Duo Lite+ стала более быстрой версией Duo Lite, перейдя бюджетной платформы Qualcomm Dragonwing QCS6125 на Dragonwing Q-7790, как у старшей версии.

Этот чип имеет восемь ядер Kryo с частотой 2,8 ГГц и GPU Adreno 722 с частотой 1,15 ГГц. У консоли 8/128 ГБ памяти. Экраны тут такие же, как у младшей версии, то есть 60-герцевые ЖК-панели диагональю 5,5 и 4,2 дюйма.

Остальные параметры тоже. То есть батарея ёмкостью 6000 мАч, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, Android 16 и активная система охлаждения. Весит приставка 372 г.

Что касается цены, новая версия оценена в 220 долларов. Младшая версия Duo Lite начинается от 150 долларов с меньшим объёмом памяти, а за старшую Duo просят 270 долларов.