Компакт-диски вернулись в моду, но производителям проигрывателей не хватает приводов

Возрождение интереса к компакт-дискам столкнулось с неожиданной проблемой: производителям Hi-Fi-техники становится все сложнее находить оптические механизмы для CD- и SACD-проигрывателей. Поставщики постепенно прекращают их выпуск, а небольшой рынок дорогой аудиотехники уже не способен самостоятельно поддерживать производство таких компонентов.

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Проблема затрагивает даже устройства стоимостью в тысячи долларов. Многие производители Hi-Fi исторически не разрабатывали приводы самостоятельно, а закупали готовые механизмы, в том числе созданные на базе компонентов для компьютерной техники.

Показательный пример — британская Naim. В своих устройствах компания использовала сторонние механизмы — например, DVD-ROM TEAC DV516GB, а также приводы Pioneer и другие решения TEAC. Для некоторых из них Naim разрабатывала собственные прошивки.

Однако компьютерная индустрия практически отказалась от оптических дисководов. Именно массовый рынок ПК и огромные объемы выпуска CD когда-то обеспечивали производство таких механизмов в больших количествах. Теперь специализированный Hi-Fi-рынок слишком мал, чтобы самостоятельно поддерживать выпуск большого ассортимента оптических приводов.

Последствия уже заметны. В августе 2026 года Naim представила Uniti Star Lite стоимостью 3200 фунтов. Модель пришла на смену Uniti Star за 3500 фунтов, но лишилась встроенного CD-привода. Заодно новый аппарат стал примерно на килограмм легче.

Похожая ситуация сложилась у американской PS Audio. В начале 2026 года компания объявила о прекращении выпуска PMG Super Audio CD Transport. Глава PS Audio Пол Макгоуэн объяснил решение отсутствием подходящих механизмов. Разрабатывать сложный привод с нуля для сравнительно небольшого производителя оказалось экономически и технологически нецелесообразно.

В 2024 году D&M Holdings, владеющая брендами Denon и Marantz, предупредила сторонних покупателей о прекращении поставок одного из SACD/CD-механизмов и предложила сделать последние заказы. По словам Макгоуэна, PS Audio выкупила оставшиеся доступные запасы, причем к тому моменту стоимость механизма уже успела удвоиться.

Просто заменить такой привод на другой тоже не получится. CD-механизм включает систему загрузки диска, лазерную головку, сервоприводы и управляющую электронику. Новый модуль может отличаться размерами, интерфейсами и алгоритмами управления, поэтому производителю приходится перерабатывать не только конструкцию проигрывателя, но и его программное обеспечение.

Особенно парадоксально это выглядит на фоне роста продаж самих компакт-дисков. По данным RIAA, в первой половине 2026 года оптовая выручка от поставок CD американским ретейлерам выросла на 58,6% и достигла $171,1 млн. По оценке Luminate, непосредственно продажи дисков покупателям увеличились на 16%. Значительную часть роста обеспечила популярность физических изданий K-pop.

При этом рынок CD-проигрывателей пока не исчезает. Новые модели продолжают выходить, а некоторые компании лучше защищены от дефицита. TEAC, Esoteric, Cambridge Audio и Luxman выпускают собственные механизмы или контролируют значительную часть их конструкции. D&M также производит приводы для техники Denon и Marantz.

Другие производители пытаются решить проблему за счет запасов. Например, dCS сообщала, что располагает достаточным количеством механизмов D&M не только для производства проигрывателей, но и для их будущего ремонта. Аналогичный подход используют и некоторые другие Hi-Fi-бренды.

Для владельцев старой техники ситуация может оказаться еще сложнее. Британский специалист по ремонту CD-проигрывателей Эндрю Уилкинсон, работающий с такой техникой с 1984 года, оценивает долю устройств, которые сегодня можно отремонтировать, примерно в 50%.

По его опыту, одним из главных слабых мест остаются лазерные головки. Многие оригинальные оптические блоки больше не выпускаются, а с SACD ситуация еще сложнее. На рынке есть китайские совместимые компоненты, однако их качество может заметно отличаться от оригинальных.