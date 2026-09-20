Беспощадная разборка iPhone 18 Pro Max показала наличие внутри крошечной медной подушки и огромной испарительной камеры

Блогер JerryRigEverything после своих обычных тестов iPhone 18 Pro решил разобрать смартфон и подробно показать все его внутренние особенности.

В отличие от многих других видео с разборкой, JerryRigEverything часто не собирает смартфон назад, поэтому не боится повредить какие-то компоненты, чтобы показать подробности.

Разборка быстро показывает, почему новый флагман Apple греется меньше многих конкурентов. После демонтажа дисплея можно видеть крупную пластину, к которой, как затем оказывается, приклеена батарея. Это довольно необычно, так как чаще батарея приклеена к задней части корпуса.

Вся эта пластина представляет собой огромную испарительную камеру. Более того, дальнейшая разборка показывает, что на чипе A20 Pro имеется дополнительная медная (или медно-стальная) подушка. Это именно крошечная подушка, а не пластина. На видео видно, что она как будто надута воздухом. Предположительно, она нужна для более плотного контакта чипа с испарительной камерой.

Возвращаясь назад, батарея приклеена к камере тем самым клеем, который ослабляет свою силу под действием электричества. Такой материал Apple использует уже третий год.

Внутренняя компоновка в районе основной платы, как всегда у iPhone, крайне плотная и сложная. В этом году плата как будто бы стала ещё меньше.

Блогер также наглядно показал работу системы переменной диафрагмы у главной камеры iPhone, а также вскрыл систему, чтобы показать размеры датчика. К сожалению, без сопоставления размеров понять оптический формат не выйдет, но в Сети были данные о формате 1/1,28 дюйма. То есть датчик весьма крупный, но такой же он и у прошлогоднего флагмана.