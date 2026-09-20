iPhone 18 Pro Max бросали с разной высоты и сравнили результаты с Galaxy S26 Ultra. Авторы PhoneBuff провели своё испытание

Авторы канала PhoneBuff сравнили новенький iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra, роняя их на пол с разной высоты и в разных положениях при помощи роботизированного манипулятора.

Для начала нужно напомнить две вещи. Во-первых, у смартфонов Apple свои защитные стёкла, и как минимум по твёрдости стекло нового флагмана лучше почти любого смартфона на рынке. Во-вторых, новый iPhone заметно тяжелее конкурента: 249 г против 214 г.

Итак, первое падение задней стороной с высоты 1 метр повредило оба смартфона. Но так как у iPhone сзади стеклянная лишь вставка, повреждения тут оказались заметно меньше, чем у флагмана Samsung с его полностью стеклянным задником.

Сброс с той же высоты, но углом вниз, оба смартфона пережили примерно одинаково, отделавшись лишь царапинами.

А вот падение экранами вниз прошло условно бесследно для iPhone 18 Pro Max, тогда как у флагмана Samsung стекло треснуло. Тут нужно понимать, что это одно единственное падение в очень контролируемых условиях. Это не означает, что в реальности всегда будет именно так. Однако факт в том, что конкретно тут iPhone остался невредим.

Падение задней стороной вниз, но уже с высоты полутора метров, заметно усугубило ситуацию с трещинами у Samsung, а вот iPhone всё равно выглядит получше.

И завершающее падение с 1,5 метра экраном вниз уже не оставило шансов даже новому флагману Apple. Стекло треснуло и у него, причём повреждения оказались визуально даже сильнее, чем у конкурента.

Авторы в целом поставили iPhone 18 Pro Max 56 баллов, а конкурент получил 53 балла.