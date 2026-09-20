Видеокарты Intel смогут отключать поврежденные участки видеопамяти

Intel добавляет в графический драйвер Xe для Linux новые механизмы контроля состояния видеопамяти. Драйвер сможет выявлять проблемы с VRAM уже при запуске, а физически неисправные участки памяти — исключать из дальнейшего использования. Изменения готовятся для Linux 7.4, сообщает Phoronix.

Первое нововведение представляет собой базовую проверку VRAM во время инициализации графического драйвера. Intel использует последнюю страницу видеопамяти, поскольку именно здесь могут проявляться ошибки, связанные с размерами BAR, CCS или некорректным отображением памяти.

Как объяснил инженер Intel Мэттью Олд, одной из причин появления проверки стала проблема с CCS (Color Control Surface), обнаруженная на некоторых видеокартах Battlemage. Из-за неправильного смещения часть области, предназначенной для хранения метаданных компрессии, могла ошибочно определяться драйвером как обычная доступная VRAM.

Новая проверка должна обнаруживать подобные ошибки еще на этапе загрузки драйвера и не допускать использования неправильно размеченных областей памяти.

Второе нововведение касается уже физических дефектов VRAM. После длительной разработки, в ходе которой функция прошла 21 ревизию, драйвер Xe получил возможность отключать отдельные страницы видеопамяти.

Если конкретный физический участок VRAM будет признан неисправным, драйвер сможет навсегда исключить его из пула памяти, доступного для новых операций выделения. Приложения в таком случае больше не будут записывать данные в поврежденную область.

Принцип похож на работу накопителей с поврежденными секторами. Вместо постоянного обращения к проблемному участку, которое может приводить к повреждению данных, сбоям приложений или перезапуску GPU, драйвер помечает его как недоступный.

Видеокарта при этом сможет продолжить работу, хотя общий объем доступной видеопамяти немного уменьшится. Таким образом, локальный дефект памяти не приведет к полному отказу графического адаптера: система просто перестанет использовать поврежденный участок.

Новые механизмы относятся прежде всего к драйверу Intel Xe для Linux, будут ли они реализованы в драйверах для Windows — неизвестно.