Volvo S90 отдают в Китае за полцены: флагманский седан можно купить за 220 тыс. юаней (2,8 млн рублей)

Китайские дилеры Volvo резко снизили фактические цены на флагманский седан S90. При официальной рекомендованной стоимости от 406 900 юаней автомобиль сейчас можно купить менее чем за 230 тыс. юаней.

По данным нескольких дилеров, с учетом скидок производителя, бонусов за trade-in и дополнительных предложений автосалонов минимальная цена S90 опускается до 229 900 юаней — примерно $34 300 или 2,9 млн рублей. Некоторые дилеры при покупке без кредитных программ готовы отдавать автомобиль дешевле 220 тыс. юаней, то есть менее чем за $32 900 (2,8 млн рублей).

Актуальное поколение Volvo S90 вышло на китайский рынок в мае 2025 года. Уже тогда седан предлагался по специальным ценам от 300 900 юаней, хотя рекомендованная стоимость была значительно выше. Поэтому при сравнении с прежней акционной ценой нынешнее снижение составляет примерно 70–80 тыс. юаней, но и это немало ($10 400–11 900 или 0,88-1 млн рублей).

Volvo S90 — это конкурент немецкой премиум-троицы в лице Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series и Audi A6L. При этом агрессивные скидки распространяются не только на флагманский седан. Дилеры Volvo активно предлагают специальные цены практически на весь модельный ряд. Например, новый XC70 предлагается за 229 900 юаней. Некоторые версии XC90 и S60, по данным китайских СМИ, также продаются значительно дешевле рекомендованных цен.

Щедрые скидки появились на фоне непростой ситуации Volvo в Китае. С июня по август 2026 года компания продала по всему миру 148 239 автомобилей — на 7,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. В Volvo связывали ухудшение результатов в том числе со слабым спросом в Китае, сложной макроэкономической ситуацией и усилением конкуренции.

На этом фоне Volvo уже начала менять руководство китайского подразделения. Руководителем продаж назначен Хэ Ко, ранее занимавший руководящие должности в Mercedes-Benz и BMW.

Одновременно компания готовит крупнейшее обновление модельного ряда за свою 99-летнюю историю. До конца 2030 года Volvo планирует представить 13 новых моделей: семь для западных рынков и еще шесть специально для Китая.

При разработке будущих китайских электромобилей Volvo намерена теснее сотрудничать с Geely. Компании планируют совместно использовать платформы, электронную архитектуру, адаптированную под китайский рынок, компоненты и цепочки поставок.