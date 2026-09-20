Xiaomi выпустила трехдверный холодильник на 256 литров за $195

Xiaomi представила в Китае новый трехдверный холодильник Mijia Refrigerator 256L. Новинка получила систему циркуляционного воздушного охлаждения на 360 градусов и отдельную камеру с регулируемой температурой от -20 до +5 °C. Стоимость — 1299 юаней ($195). Модель ориентирована на небольшие квартиры, студии и другое жилье с ограниченной площадью. Холодильник занимает примерно 0,34 кв. метра и выполнен в фирменном минималистичном стиле бытовой техники Mijia.

Общий объем холодильника составляет 256 литров. Внутреннее пространство разделено на три основные зоны с независимой регулировкой температуры. Холодильное отделение вмещает 136 литров, морозильное — 85 литров, а на камеру с изменяемой температурой приходится еще 35 литров. Назначение последней можно менять в зависимости от потребностей — например, использовать для заморозки или охлажденного хранения продуктов.

Всего внутри предусмотрено десять отдельных зон хранения, позволяющих разделять продукты разных категорий. Панель управления встроена непосредственно в холодильное отделение. С ее помощью можно отдельно регулировать температуру основной, морозильной и универсальной камер.

Mijia Refrigerator 256L использует систему воздушного охлаждения с циркуляцией на 360 градусов. Она равномерно распределяет холодный воздух внутри камер и позволяет обходиться без традиционной ручной разморозки.

Также предусмотрен антибактериальный и дезодорирующий модуль с ионами серебра. Xiaomi заявляет эффективность уничтожения или подавления бактерий до 99,99% в холодильной камере.

В холодильнике используются инверторный компрессор и инверторный вентилятор. За температурой внутри следят пять датчиков. Новинка соответствует первому классу энергоэффективности.