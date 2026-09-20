Россияне жалуются на проблемы с доступом к App Store — некоторым помогает VPN

Российские пользователи iPhone и других устройств Apple массово столкнулись с проблемами при работе App Store. У части владельцев магазин приложений не загружается вовсе, у других появляется сообщение «Не удаётся подключиться». При этом некоторые пользователи отмечают, что сервис начинает работать после включения VPN.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

По данным сервиса «Сбой.рф», с начала 20 сентября было зарегистрировано более 470 жалоб на работу App Store. Для сравнения, за весь предыдущий день поступило лишь 21 обращение. За последние 12 часов сообщения о неполадках пришли из 43 регионов России. Очень красноречиво свидетельствует облако тегов ресурса Downdetector.

Скриншот сайта Сбой.рф Источник изображения: Сбой.рф

Больше всего жалоб приходится на Москву — около 18% от общего числа. Далее следуют Новосибирская область (10%), Челябинская область (8%), Хабаровский край и Кемеровская область (по 7%), а также Пермский край и Татарстан (по 6%).

Судя по отзывам пользователей, проблема не привязана к одному оператору связи. В частности, сообщается о недоступности App Store как в сети «Ростелекома», так и у «Билайна», что может указывать на более широкий характер сбоя.

При этом официальная страница состояния сервисов Apple не фиксирует никаких неполадок: App Store отмечен как полностью работоспособный, а компания не сообщала о глобальных сбоях. Причина происходящего пока неизвестна.