Российский аналог Starlink запустили там, где нет никакой связи: спутниковый интернет от «БЮРО 1440» протестировали в Заполярье

На установку терминала и подключение к спутниковой сети ушло несколько минут

Российская компания «БЮРО 1440» провела испытание спутниковой связи на базе собственной низкоорбитальной группировки. На этот раз систему проверили в Ненецком автономном округе, где она обеспечила доступ к дистанционному электронному голосованию в районе с ограниченными возможностями традиционной связи.

Изображение сгенерировано Grok Источник изображения: Grok

19 сентября 2026 года жители заполярного поселка Нельмин-Нос получили доступ к системе дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы через спутниковую сеть «БЮРО 1440».

В населенном пункте установили пользовательский терминал, который работал как коллективная точка доступа к высокоскоростному интернету. По информации компании, развертывание терминала, подключение к спутниковой сети и получение доступа к системе электронного голосования заняли несколько минут.

Нельмин-Нос был выбран в качестве испытательной площадки из-за особенностей местной телекоммуникационной инфраструктуры. Возможности мобильных сетей и геостационарной спутниковой связи в подобных удаленных районах ограничены, поэтому Арктика рассматривается компанией как один из ключевых сценариев применения низкоорбитальной системы.

В отличие от геостационарных аппаратов, находящихся примерно в 36 тыс. км над Землей, низкоорбитальные спутники работают на существенно меньшей высоте. Это позволяет уменьшить задержку передачи данных и потенциально обеспечить характеристики соединения, более близкие к привычному наземному интернету.

«БЮРО 1440» создает российскую низкоорбитальную спутниковую группировку для предоставления широкополосного доступа в интернет. Одной из основных задач проекта является обеспечение связью регионов, где развертывание традиционной телекоммуникационной инфраструктуры затруднено или экономически нецелесообразно.