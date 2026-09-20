Камера Leica с двумя 200-мегапиксельными сенсорами, экран Super Pixel с рамкой меньше 1 мм и 8500 мА·ч: Xiaomi показала Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max

Смартфоны сохранили второй экран, и его функциональность расширена

Xiaomi опубликовала официальные изображения флагманских смартфонов серии Xiaomi 18 Pro в черном и белом цветах за три дня до полноценной премьеры — она состоится 23 сентября в 19:00 по местному времени.

Одной из главных особенностей Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max останется дополнительный экран на задней панели, однако в новом поколении его возможности расширили. Xiaomi называет решение «универсальным задним экраном». Дисплей интегрирован в крупный блок камер. Он способен отображать не только часы, уведомления и изображения, но и интерактивные приложения и виджеты.

В этом поколении Xiaomi добавила поддержку функций, создаваемых с помощью искусственного интеллекта. Компания продемонстрировала на втором экране таймер приготовления яиц, контроль потребления воды, карточки для запоминания английских слов и рекомендации рецептов.

Xiaomi утверждает, что задний дисплей прошлогодней серии оказался востребованным. Пользователи взаимодействуют с различными карточками приложений на нем более 4 млн раз в сутки, а число ежедневно устанавливаемых обоев превышает 3,5 млн.

Компания также раскрыла ряд ключевых технических характеристик Xiaomi 18 Pro. Смартфоны получат новую флагманскую мобильную платформу, изготовленную по 2-нм техпроцессу. Обошлось без конкретики, но почти наверняка речь о новой топовой SoC Qualcomm.

Большой акцент сделан на камерах. Xiaomi официально заявляет систему Leica с двумя 200-мегапиксельными модулями.

Новинки оснастят экраном нового поколения с технологией Super Pixel и новой светящейся системой M11. Рамка вокруг дисплея уменьшена до 0,99 мм. Корпус получил новую металлическую рамку с сильно закругленными углами.

Заметно выросла и емкость аккумуляторов. Xiaomi 18 Pro получит фирменную батарею Jinshajiang емкостью 7000 мА·ч, Xiaomi 18 Pro Max оснастят аккумулятором емкостью 8500 мА·ч. В аккумуляторах используется технология с содержанием кремния до 32%, что позволяет увеличить емкость без пропорционального увеличения физических размеров батареи.