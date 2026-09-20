Представлена крошечная бритва Philips Firefly с фонариком, которая работает до 40 дней

Портативная электробритва с магнитной крышкой, 3D-плавающей головкой и двумя режимами поступила в предзаказ за 349 юаней.

Philips представила компактную электробритву Firefly, рассчитанную прежде всего на поездки и использование вне дома.

Устройство весит всего 119,4 г — примерно на 42% легче обычного смартфона, поэтому производитель делает ставку на карманный формат. Отдельной особенностью стал фонарик в нижней части, а магнитная крышка при открытии превращается в небольшую подставку.

Производительность заявлена на уровне до 2,2 млн срезаемых волосков в минуту. Толщина сетки составляет 0,046 мм, а 3D-плавающая головка способна двигаться в разных направлениях и повторять контуры лица, что должно уменьшать количество пропущенных участков и необходимость повторного прохода. Предусмотрены обычный и щадящий режимы для разной густоты щетины.

Philips Firefly поддерживает полную промывку водой, а одного заряда аккумулятора хватает примерно на 40 дней работы. Предусмотрена и быстрая трёхминутная зарядка.

Новинку уже можно заказать по предзаказу в Китае за 349 юаней.