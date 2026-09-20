Трамп анонсировал структуру AI Force и нового ИИ-царя

Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что намерен назначить нового советника по искусственному интеллекту, которого назвал «ИИ-царь» (AI czar), а также создать AI Force. По его словам, новая структура должна помогать развивать отрасль, одновременно выявляя потенциально опасные случаи использования ИИ. При этом конкретных сроков, состава и механизма работы ни AI Force, ни должности советника президент не представил.

Заявление прозвучало на фоне усилившихся в США споров о безопасности ИИ. Ранее бывший исследователь Anthropic Джейкоб Коксон предупреждал об угрозе, которую развитие ИИ может представлять для человечества, тогда как Трамп выступал против введения дополнительных федеральных ограничений и заявлял, что для борьбы с нарушениями достаточно действующей системы уголовного и гражданского права.

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Если инициатива будет реализована, новый советник станет вторым «царём» в администрации Трампа. Дэвид Сакс был назначен Дональдом Трампом в декабре 2024 года на должность «царя по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют» в Белом доме, однако в марте 2026 года он перешел на роль в Совете консультантов президента по науке и технологиям.

Сам Сакс также выступает за ответственность разработчиков ИИ за безопасность своих продуктов и считает введение новых федеральных правил необязательным.