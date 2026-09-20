Он будет летать? Во время презентации нового Tesla Roadster над базой SpaceX закрыли воздушное пространство

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело временное ограничение полётов над испытательным полигоном SpaceX в Макгрегоре, штат Техас, недалеко от Уэйко. Оно действует до 2 октября, а днем ранее запланировано мероприятие Tesla, посвящённое новому Roadster.

Ограниченная зона охватывает радиус около 1,5 морской мили и простирается на высоту до 10 000 футов или 3048 м. Само по себе уведомление FAA не раскрывает причину введения ограничений, однако сроки породили предположения о подготовке демонстрации нового Roadster.

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В сети ограничение связывают с опциональным комплектом ракетных двигателей с технологиями SpaceX. Ожидается, что такая система позволит автомобилю выполнять короткие зависания над поверхностью.

При этом официального подтверждения того, что именно Roadster станет причиной ограничений, пока нет.

Глава Tesla намекнул, что презентация нового Roadster может оказаться настолько удивительной, что компания специально собирает живую аудиторию, которая сможет лично убедиться — перед ними реальный автомобиль, а не компьютерная генерация.