Он защищает Starlink и стоит $6 млн: обтекатель Falcon 9 побывал в космосе уже 40 раз

SpaceX подтвердила успешное отделение обтекателя во время недавнего запуска Falcon 9. Главным событием стало то, что одна из половин обтекателя отправилась в космос уже в 40-й раз.

Обтекатель, изготовленный из углеродного композитного материала, защищает спутники на пути к орбите. Обтекатель сбрасывается примерно через 3 минуты полета, а SpaceX собирает обтекатели для повторного использования в будущих миссиях.

Это новый показатель для программы повторного использования компонентов ракеты и ещё одно свидетельство того, насколько далеко компания продвинулась в эксплуатации возвращаемой техники.

Экономический смысл такого подхода Илон Маск объяснял ещё в 2017 году. По его словам, повторное использование обтекателей имеет принципиальное значение для снижения стоимости запусков: каждый такой элемент стоил около $6 млн, поэтому его потеря после одного полёта была сопоставима с выбрасыванием денег в океан. После возвращения детали проходят восстановление и снова используются в следующих миссиях.

Рекорд показывает, что один комплект обтекателя способен выдерживать десятки космических полётов, а не несколько повторных запусков. Многократная эксплуатация позволяет SpaceX распределять стоимость изготовления оборудования на значительно большее число миссий и тем самым снижать расходы на каждый запуск.