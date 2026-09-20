Маск анонсировал «уран в Уране» — новый мерч The Boring Company будет светиться в темноте

Илон Маск также заявил, что счётчик Гейгера предложат отдельно в качестве дополнительного аксессуара

Илон Маск раскрыл очередную идею для фирменного мерча The Boring Company, обыграв название планеты Уран и химический элемент уран.

Предприниматель заявил, что следующий товар компании «поместит уран в Уран», а сам предмет будет светиться в темноте. Счётчик Гейгера, по словам Маска, предложат отдельно в качестве дополнительного аксессуара.

Маск пообещал, что презентация мерча с его распаковкой очень понравится поклонникам.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Нелегко придумать что-то, что одновременно невероятно плохо продаётся и при этом пользуется огромной популярностью. Илон Маск

Новый анонс продолжает традицию Boring Company выпускать необычные товары, построенные вокруг мемов, научных шуток и двусмысленных названий. В комментариях пользователи уже начали развивать шутку, публикуя фотографии и другие мемы на тему Урана и космоса. При этом Маск пока не рассказал, что именно представляет собой будущий продукт.

Подобный подход компания использовала и раньше. Выпущенный в 2018 году Not-a-Flamethrower принёс около $10 млн, а все 20 000 экземпляров были распроданы за несколько дней. Парфюм Burnt Hair также быстро закончился, как и фирменные красные шорты.