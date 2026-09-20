Свои ошибки нужно уметь признавать: GM возвращает Apple CarPlay и Android Auto в свои автомобили после того, как несколько лет назад отказалась от них.

GM начала отказываться от CarPlay и Android Auto в 2023 году

General Motors решила вернуть поддержку Apple CarPlay и Android Auto, от которой компания в прошлом отказалась.

Новая мультимедийная система дебютирует на Chevrolet Silverado и GMC Sierra 2027 модельного года и позволит использовать проекцию смартфона одновременно с фирменными функциями автомобиля.

GM начала отказываться от CarPlay и Android Auto в 2023 году, рассчитывая перевести водителей на собственную систему на базе технологий Google. Однако дилеры предупреждали, что отсутствие привычной интеграции со смартфонами может стать конкурентным недостатком.

Согласно приведённым в материале опросам, 79% покупателей новых автомобилей рассматривали только машины с поддержкой CarPlay, а сама технология присутствовала примерно в 98% продаваемых новых автомобилей.

Новый интерфейс должен объединить оба подхода: CarPlay и Android Auto будут отображаться на части домашнего экрана рядом с фирменными функциями, включая управление прицепом, статус автомобиля и интерактивную карту. В пикапах также появятся 3D-визуализация движения при использовании Super Cruise, управление буксировкой без рук и обновления программного обеспечения «по воздуху».

GM сначала распространит систему на свои пикапы, после чего планирует расширить её на другие модели.