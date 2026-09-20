Твердотопливная ракета Kinetica-1 вывела на орбиту сразу девять спутников

Запуск с коммерческой площадки «Дунфэн» стал 16-й миссией ракеты и пятой для неё в 2026 году.

Китайская компания CAS Space успешно запустила ракету-носитель Kinetica-1, известную в Китае как «Лицзянь-1», с коммерческой площадки «Дунфэн» космодрома Цзюцюань. Старт состоялся 20 сентября в 12:03 по пекинскому времени, а ракета вывела на заданные орбиты сразу девять спутников.

В состав группировки вошли аппараты дистанционного зондирования «Циньлин-01» и «Циньлин-02», спутник «Пэнчэн шоуфа» для отработки технологий интеграции спутниковой связи и телекоммуникаций, а также «Чаочжисуань-1» с высокой разрешающей способностью и возможностью обработки данных непосредственно на орбите. Кроме того, на орбиту отправились три спутника «Дитин-01» для мониторинга электромагнитного спектра, а также «Пуцзян-4» и «Юньсяо таньлучжэ».

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Kinetica-1 представляет собой четырёхступенчатую твердотопливную ракету длиной 31 м с обтекателем диаметром 3,35 м. Она способна доставлять до 2 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 1,5 тонны на солнечно-синхронную. Для ракеты этот запуск стал 16-м в рамках программы и пятым с начала 2026 года.