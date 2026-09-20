Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, 16 ГБ ОЗУ и 11 000 баллов. Новый смартфон OnePlus показал возможности до анонса

Новый смартфон OnePlus уже прошёл 3C-сертификацию с 100-ваттной зарядкой, а теперь засветился в бенчмарке с характеристиками следующего поколения.

OnePlus 16 с модельным номером PYB110 появился в базе Geekbench. В тесте указана платформа Qualcomm SM8975, которую связывают с ещё не представленным Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с частотой до 5,01 ГГц.

Смартфон получил 16 ГБ оперативной памяти и Android 16, а в китайской версии ожидается ColorOS 17. Результат составил более 3000 баллов в одноядерном и около 11 000 баллов в многоядерном тестах.

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OnePlus 16 оснастят 6,78-дюймовым OLED-дисплеем BOE X4 с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. Фронтальная камера может получить 50-мегапиксельный сенсор, а на задней панели ожидается тройная система с основной 200-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом.

Ещё одной особенностью станет аккумулятор ёмкостью 9000 мА•ч. Ранее 3C-сертификация подтвердила поддержку 100-ваттной проводной зарядки, а беспроводная зарядка, по утечкам, будет 50-ваттной.

Официальный анонс OnePlus 16 ожидается в октябре.