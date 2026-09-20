Новый смартфон Vivo протестировали до анонса. Предположительно, это Vivo X500

Базовая модель новой серии получит менее мощную платформу, чем версии Pro, но сохранит крупный аккумулятор и часть камер от прошлогоднего Pro.

Новый смартфон Vivo с номером модели V2609A появился в базе Geekbench 6.7.1. Предположительно, это модель Vivo X500.

Смартфон набрал 2694 балла в однопоточном и 7770 баллов в многопоточном тесте, а объём оперативной памяти составил 12 ГБ. Устройство работает под управлением Android 17 с оболочкой OriginOS 7.

Судя по данным теста, Vivo X500 получит однокристальную систему MediaTek Dimensity 9600M. Это обновлённая версия прошлогодней Dimensity 9500 с близкой архитектурой и техпроцессом, но с улучшенными возможностями ИИ: NPU поддерживает Gemini Nano 4 и Qwen 3.5 Omni 4B, а также появился программный помощник для рекомендаций при съёмке. При этом X500 Pro и X500 Pro Max получат более мощную Dimensity 9600 Pro, выполненную по 2-нм технологии.

По предварительным данным, базовый X500 также оснастят аккумулятором примерно на 7500 мА•ч, а основной камерой может стать 1/1,28-дюймовый сенсор, ранее использовавшийся в прошлогодней Pro-модели.

Официальная премьера всей серии в Китае запланирована на 21 сентября.