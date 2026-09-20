Замена Live Photos: Honor Magic 9 получит 3-секундный ARRI-режим и двойную 3D-биометрию

Новая серия позволит вручную записывать короткие кинематографичные ролики и объединит 3D-сканирование лица с ультразвуковым сканером отпечатка пальца.

Функция Live Photos обычно сама определяет, какая часть момента будет запечатлена. При нажатии кнопки спуска затвора телефон автоматически записывает примерно 1,5 секунды до и после снимка.

Компания Honor хочет предоставить вам больше контроля, поэтому добавляет в серию Honor Magic 9 режим ARRI Cinema Mode, который позволяет записывать 3-секундные видеоролики на ваших собственных условиях.

Новый ARRI Cinema Mode позволит записывать трёхсекундные ролики: для начала съёмки достаточно зажать кнопку затвора. Пользователь сможет контролировать начало и конец фрагмента, например сопровождая движущийся объект или плавно меняя композицию кадра.

Источник изображения: gizmochina // Honor

Компания Honor также придает этим видеороликам более кинематографический вид. Видео используют широкоэкранное соотношение сторон 2,39:1, аналогичное формату, используемому на киноэкранах. Телефоны также включают в себя полную библиотеку ARRI Look Library, содержащую девять тем и 87 различных вариантов оформления.

Второй заметной особенностью станет система биометрической защиты. Honor подтвердила для Magic 9 сочетание 3D-ультразвукового распознавания отпечатка пальца и 3D-распознавания лица, называя такую комбинацию «эксклюзивной для индустрии».