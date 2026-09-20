Honor X9e Pro с огромной батареей 11 000 мА•ч получит максимальную защиту IP69K

Honor раскрыла дизайн и варианты расцветки нового смартфона X9e Pro перед официальной презентацией. Аппарат будет доступен в четырёх цветах — Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown и Royal Purple. Производитель также демонстрирует устойчивость устройства к тяжёлым условиям эксплуатации, включая погружение в горячую воду.

По данным компании, смартфон получит высокий уровень защиты от воды и пыли — упоминаются степени IP68, IP69 и IP69K, а также усиленная защита от падений.

Основная камера будет 108-мегапиксельной и дополнит двойной блок на задней панели, тогда как характеристики второго сенсора пока не раскрыты. Ещё одной особенностью может стать дисплей с пиковой яркостью до 10 000 нит.

Главной особенностью Honor X9e Pro станет аккумулятор ёмкостью 11 000 мА•ч с поддержкой 80-ваттной проводной зарядки. Также сообщается о возможности обратной зарядки мощностью 27 Вт, которая позволит восполнять заряд других устройств.

Остальные характеристики, включая процессор, параметры экрана, объём памяти и цену, Honor раскроет 24 сентября.