«Самое большое обновление в истории серии». Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max выходят 23 сентября

Xiaomi объявила дату осенней презентации — новые Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max покажут 23 сентября. Компания уже раскрыла ряд главных особенностей смартфонов и подтвердила, что обе версии получат одинаковую платформу, камеры и дисплей. Основное различие между моделями будет заключаться в ёмкости аккумулятора.

Оба смартфона оснастят 2-нм мобильной платформой, изготовленной по технологии GAA. Название однокристальной системы Xiaomi пока не раскрывает, однако ожидается Snapdragon 8 Elite Gen 6.

В камерах появится система Leica с двумя 200-мегапиксельными сенсорами — основным с крупной матрицей и перископическим телеобъективом. Ранее Digital Chat Station сообщал о диапазоне фокусных расстояний 17–75 мм и 3,2-кратном оптическом зуме, но Xiaomi эти параметры пока не подтверждала.

Ещё одной особенностью станет новое поколение Super Pixel с системой светоизлучения M11 и новым зелёным материалом. Производитель обещает более высокую яркость при меньшем энергопотреблении, а толщина рамки вокруг экрана составит всего 0,99 мм.

За автономность отвечает аккумулятор GSR VIII с содержанием кремния 32%: Xiaomi 18 Pro получит батарею на 7000 мА•ч, а Xiaomi 18 Pro Max — рекордные для серии 8500 мА•ч.

Новый универсальный задний экран станет более практичным и умным, а дебютируют смартфоны с новой операционной системой Xiaomi Hyper OS4.

На этом же мероприятии будет представлен целый ряд других новых продуктов