Xiaomi выпустила электробритву за $15 с защитой IPX7 и автономностью 60 дней

Mijia Electric Shaver S101 получила три плавающих ножа, зарядку по USB-C за 1,5 часа

Xiaomi представила на платформе Xiaomi Youpin новую электробритву Mijia Electric Shaver S101 Cloud Pattern Blade Edition. Краудфандинг стартует 21 сентября, а на этапе сбора средств устройство можно будет приобрести за 105 юаней — около $15.

Бритва доступна в цветах Twilight Blue и Rock Gray. В модели S101 используется лезвие, изготовленное методом литья под давлением металла. Этот процесс позволяет Xiaomi создавать на лезвии узор в виде двойных колец. Компания заявляет, что такая конструкция обеспечивает большую площадь бритья и лучшую эффективность, чем у других моделей.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

В сочетании с вогнутыми стальными ножами бритва позволяет срезать волос сразу после попадания в режущую систему, что помогает уменьшить количество пропущенных участков и выдергивание волос. Оно также разработано таким образом, чтобы захватывать волосы, плотно прилегающие к коже, оставляя меньше щетины.

Три независимо плавающих блока адаптируются к форме лица и обеспечивают бритьё в шести направлениях.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Xiaomi оснастила модель защитой IPX7 и системой интеллектуального управления скоростью, которая поддерживает мощность мотора при снижении заряда аккумулятора. Полная зарядка через USB-C занимает около 1,5 часа, а заявленная автономность достигает 60 дней при использовании по одной минуте в день.