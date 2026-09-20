До 2 ТБ со скоростью 1000 МБ/с в корпусе весом всего 33 грамма: представлен портативный SSD SanDisk E31

SanDisk представила в Китае новый портативный твердотельный накопитель E31. Компактный SSD подключается через USB-C, обеспечивает скорость чтения до 1000 МБ/с и предлагается в версиях емкостью до 2 ТБ. Продажи стартуют 21 сентября, цены такие: 500 ГБ — 830 юаней ($125), 1 ТБ — 1240 юаней ($185), 2 ТБ — 2200 юаней (около $330).

В SanDisk E31 используется контроллер с поддержкой интерфейса USB 3.2 Gen 2 с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Заявленная максимальная скорость последовательного чтения достигает 1000 МБ/с.

E31 получился достаточно компактным: размеры корпуса составляют примерно 85 × 45 × 10 мм при массе всего 33,2 грамма.

Производитель заявляет устойчивость к падениям с высоты до двух метров. Рабочий температурный диапазон составляет от 0 до 45 °C, а хранить накопитель можно при температурах от -20 до 85 °C.

Заявлена совместимость с Windows 10 и более новыми версиями системы, а также macOS 13+, Android 13+, iOS 15+ и iPadOS 15+. На iPad файлы доступны через стандартное приложение «Файлы». SanDisk также предлагает приложение Memory Zone с функциями управления данными и резервного копирования.