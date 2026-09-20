Мобильный аккумулятор с магнитной зарядкой, батареей 10 000 мАч и встроенным вентилятором: Anker MagGo 2 Pro вышел в продажу

Anker запустила международные продажи магнитного внешнего аккумулятора MagGo 2 Pro, представленного на выставке IFA 2026. «Фишкой» устройства является встроенный вентилятор, призванный снижать нагрев во время беспроводной зарядки.

MagGo 2 Pro поддерживает стандарт Qi2 и способен заряжать совместимые смартфоны без проводов с мощностью до 25 Вт. При подключении по USB-C максимальная мощность составляет 45 Вт. Емкость встроенного аккумулятора — 10 000 мА·ч.

Расположенный внутри компактный вентилятор дополнен двумя вентиляционными отверстиями и тремя слоями графена, которые должны эффективнее распределять тепло по корпусу.

По данным производителя, во время беспроводной зарядки температура MagGo 2 Pro находится у отметки 36 °C. Для сравнения, некоторые мобильные аккумуляторы с поддержкой 25-ваттной зарядки Qi2, по данным Anker, могут нагреваться до 45 °C.

Контроль температуры важен не только для комфорта. При сильном нагреве смартфон или зарядное устройство может автоматически снизить мощность, чтобы избежать перегрева. Поэтому эффективное охлаждение позволяет дольше поддерживать высокую скорость зарядки. Более низкая температура также уменьшает тепловую нагрузку на аккумулятор смартфона.

MagGo 2 Pro умеет определять бренд подключенного смартфона и автоматически корректировать параметры зарядки.

На корпусе установлен дисплей, который в реальном времени отображает мощность зарядки, уровень заряда аккумулятора, текущий режим и другую информацию. Также предусмотрена встроенная откидная подставка, благодаря которой смартфоном можно пользоваться во время зарядки.

Размеры устройства составляют примерно 71 × 105 × 17,8 мм, масса — около 218 граммов. Anker предлагает несколько вариантов расцветки, включая цвета, сочетающиеся с оформлением линейки iPhone 18 Pro.

MagGo 2 Pro уже продается в США и странах Европы. В США устройство стоит $110, в Великобритании — 100 фунтов, в Германии — 110 евро.