Land Rover создала Defender, на котором наконец-то можно съехать с асфальта

Но у него по-прежнему несущий кузов

Jaguar Land Rover представила несколько необычных вариантов современного Defender в рамках семейства Defender Wolf Series II. Машины построены на архитектуре D7x с несущим кузовом, однако их конструкция заметно отличается от стандартного внедорожника и рассчитана на эксплуатацию в самых тяжелых условиях.

Одна из версий получила открытый кузов и практически полностью лишилась привычного салона. Передняя часть сохранила узнаваемые черты современного Defender, включая форму капота, фар и крыльев, а вместо обычных дверей и боковых стекол здесь используются открытые борта. Лобовое стекло сделали съемным.

Внутри предусмотрено место для четырех человек и перевозимого снаряжения. Такая конструкция делает автомобиль максимально простым и легким.

Еще интереснее выглядит грузовая версия. Современный Defender, выпускаемый с 2020 года, никогда официально не предлагался в виде пикапа, хотя у классических поколений модели такие модификации существовали десятилетиями.

Инженеры сохранили переднюю часть нынешнего Defender, но полностью переработали заднюю. Вместо стандартного кузова появилась полноценная грузовая платформа с металлическими бортами и отдельным креплением для запасного колеса. Такой вариант рассчитан на перевозку крупного оборудования, инструментов и различных грузов по бездорожью.

В основе всех машин остается архитектура D7x, которая позволяет создавать разные варианты кузова на одной платформе. Благодаря этому производитель может адаптировать Defender под самые разные задачи, от перевозки людей и грузов до специализированных работ в сложных условиях.

По данным JLR, новые версии прошли более 62 тыс. испытаний. Компания рассматривает дальнейшее расширение семейства и создание до девяти различных вариантов на общей платформе.