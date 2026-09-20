Китайский гвоздь в крышку гроба Volkswagen: BYD запустит в Европе три завода по производству машин и еще один завод по производству батарей

Крупнейший китайский автопроизводитель BYD готовит масштабное расширение производства в Европе. В долгосрочной перспективе компания рассчитывает иметь в регионе три предприятия по сборке автомобилей и отдельный завод по производству тяговых аккумуляторов. Об этом рассказал советник BYD по европейскому направлению и бывший топ-менеджер Fiat Chrysler Альфредо Альтавилла.

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Первый европейский автомобильный завод BYD уже построен в венгерском Сегеде. Предприятие приступило к пробному производству, переход к крупносерийному выпуску автомобилей ожидается в ноябре или декабре текущего года.

Расчетная мощность завода в Венгрии составляет до 200 тыс. автомобилей ежегодно. Локальное производство позволит BYD не только увеличить поставки на европейский рынок, но и лучше соответствовать местным требованиям и снизить зависимость от импорта автомобилей из Китая.

Теперь компания выбирает площадку для второго европейского автозавода. По словам Альтавиллы, соответствующее решение BYD намерена принять до конца 2026 года. Переговоры уже ведутся с автомобильными компаниями и властями Испании, Франции и Италии.

При этом китайский производитель рассматривает не только строительство предприятий с нуля. Одним из вариантов является приобретение существующих автомобильных заводов, мощности которых сейчас используются не полностью. Такой подход потенциально позволит быстрее развернуть производство и воспользоваться уже существующей инфраструктурой и персоналом.

После выбора второго завода BYD предстоит решить, какой проект реализовывать следующим — третье автосборочное предприятие или завод тяговых аккумуляторов.

Ранее BYD также анонсировала крупное предприятие в Манисе, Турция. Завод проектной мощностью около 150 тыс. автомобилей в год первоначально собирались запустить в конце 2026 года. Однако строительство объекта сейчас отложено на неопределенный срок.

Ускоренная международная экспансия происходит на фоне изменения структуры продаж BYD. По приведенным данным, в 2026 году продажи компании на домашнем китайском рынке снизились на 32,7% — до 1,505 млн автомобилей.

Одновременно зарубежные поставки быстро растут. По итогам 2026 года BYD рассчитывает реализовать за пределами Китая от 1,9 млн до 2 млн автомобилей. Развертывание полноценной европейской производственной базы должно поддержать дальнейший рост на одном из крупнейших автомобильных рынков мира.

Европейская экспансия BYD происходит на фоне стагнации крупнейшего автопроизводителя Европы: Volkswagen закроет четыре завода и сократит около 100 тыс. человек в рамках большого плана по реструктуризации бизнеса.

Напомним, на этой неделе BYD представила аналог Porsche Taycan под названием Fangchengbao S и S GT: 666 л.с., полный привод, режим дрифта — всего 240 тыс. юаней (3 млн рублей).