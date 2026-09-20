200-мегапиксельная камера Sony, 100-кратный зум, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и GrapheneOS: Motorola готовит очень необычный флагман

И его премьера состоится уже очень скоро

Motorola раскрыла подробности о новом флагманском смартфоне Signature 27, официальная презентация которого запланирована на 22 сентября. Новинка придет на смену Motorola Signature, представленной в январе 2026 года.

В свежих тизерах производитель показал блок камер смартфона. На кольце вокруг объективов видны надписи Dolby Vision, 200MP, 100x Super Zoom и LYTIA.

Упоминание бренда LYTIA позволяет предположить, что основной камерой Signature 27 станет новый 200-мегапиксельный сенсор Sony LYTIA LYT-901 оптического формата 1/1,12 дюйма с размером пикселя 0,7 мкм. Датчик поддерживает внутрикадровый зум до 4x. Вероятно, заявленный 100-кратный Super Zoom будет достигаться в том числе за счет кропа.

Тизеры также раскрывают некоторые особенности дизайна. Задняя панель получит заметную текстуру и декоративную строчку, поэтому вместо обычного стекла Motorola, вероятно, использует тканевое покрытие или искусственную кожу.

Параллельно появились сведения о технической основе смартфона. По данным Notebookcheck, Motorola разрабатывает флагман под внутренним кодовым названием Wukong. Предполагается, что он получит платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Еще одной потенциальной особенностью смартфона может стать поддержка GrapheneOS: ранее разработчики GrapheneOS заключили соглашение с Motorola.