Ученые впервые перевезли антиматерию на грузовике: подробности эксперимента, в ходе которого 92 антипротона отправились в путешествие на 8 километров

Ученые BASE впервые успешно перевезли антипротоны по автомобильной дороге в специальной мобильной ловушке. Эксперимент прошел в марте 2026 года на территории Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве, а теперь его подробные результаты опубликованы в журнале Nature.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Физики извлекли 92 антипротона из комплекса Antimatter Factory и поместили их в мобильную установку BASE-STEP. Затем оборудование погрузили на грузовик, который примерно за полчаса проехал около 8 км по территории исследовательского центра. После поездки установку успешно разгрузили, причем во время транспортировки не был потерян ни один антипротон.

На этом эксперимент не закончился. Античастицы удалось сохранять и контролируемо перемещать внутри ловушки в общей сложности более месяца. Это стало рекордом для мобильной открытой системы такого типа, в которую антипротоны можно загружать, а затем извлекать для дальнейших экспериментов.

Одной из главных технических задач было поддержание экстремально высокого вакуума. При столкновении с обычной материей антипротон аннигилирует, поэтому внутри установки должно оставаться как можно меньше посторонних частиц. В BASE-STEP ученым удалось на протяжении всего периода хранения поддерживать давление ниже 2,2×10⁻¹⁸ мбар — значительно лучше проектного показателя в 1×10⁻¹⁶ мбар.

Для удержания антипротонов используется ловушка Пеннинга, в которой сочетаются электрическое и магнитное поля. Они удерживают заряженные античастицы внутри установки и не позволяют им соприкасаться со стенками.

Перевозить антиматерию за пределы CERN ученым необходимо ради повышения точности измерений. Крупная инфраструктура Antimatter Factory создает магнитные колебания, которые уже стали одним из факторов, ограничивающих дальнейшее улучшение точности экспериментов.

Исследователи хотят доставлять антипротоны в специализированные «тихие» лаборатории, удаленные от мощного ускорительного оборудования. По оценке команды BASE, это может позволить повысить точность некоторых измерений как минимум в 100 раз.

Такие измерения имеют фундаментальное значение для физики. Согласно существующим представлениям, в момент Большого взрыва материя и антиматерия должны были возникнуть примерно в одинаковых количествах. Однако наблюдаемая Вселенная почти полностью состоит из материи. Даже крайне небольшое различие в свойствах протонов и антипротонов могло бы помочь объяснить происхождение этой асимметрии.

Следующим этапом станет гораздо более дальняя перевозка. Ученые хотят сделать BASE-STEP достаточно автономной для десятичасовой поездки из Женевы в Дюссельдорф. Там Университет имени Генриха Гейне создает специализированную высокоточную лабораторию для сравнения материи и антиматерии.